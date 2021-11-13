РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В сельских школах Подольска до 2024 года планируют открыть 4 центра «Точка роста» по федеральному проекту «Современная школа», сообщила заместитель председателя комитета по образованию администрации городского округа Галина Киселева.

До 2024 года по федеральному проекту «Современная школа» во всех сельских школах округа создадут «Точки роста». В 2023 году их планируют открыть в Быковской и Сынковской школах, в 2024 — в поселке МИС и Федюковской школе.

В текущем году открылся центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Дубровицкой средней общеобразовательной школы. Центр используют для повышения качества образования в сельских школах и расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала физике, химии, биологии.

Материальная база центра «Точка роста» в Дубровицакой школе используется также на внеурочных занятиях технологической направленности: «Информационные технологии»; естественно-научной направленности: «Физика в опытах»; «Мир живой природы», «Проектариум», «Практическое естествознание». На базе центра работают кружки дополнительного образования: «Робототехника», «Техническое моделирование», «Юный эколог», «Мир открытий».

В 2019 году открыли центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Толбинской школы. Он создает условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, освоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ, новых методов обучения по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Во внеурочное время в центре развивают общекультурные компетенции и цифровую грамотность населения, дают шахматное образование, возможность заниматься проектной деятельностью. Помогают творческой и социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Кроме того, не менее 70% учащихся школы могут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.