РИАМО - 13 ноя. Неизвестыне ограбили дом шоумена Тимура Родригеза в городском округе Красногорск, украдена валюта на 3,2 млн рублей и ювелирные украшения, сообщает ТАСС.

Всего пропало 45 тыс. долларов. Это стало известно благодаря полицейской проверке в доме артиста в подмосковной деревне Глухово.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ).

Родригез известен как участник Comedy Club, КВН, а также был ведущим программ «Крокодил», «Sexy чарт», «Танцы без правил», «Орел и решка». Он родился в Пензе в 1979 году.