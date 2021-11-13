РИАМО - 13 ноя. Аналитики «Яндекс.Погоды» после изучения данных метеонаблюдений за 10 лет составили рейтинг самых снежных городов-миллионников России. Москва на фоне остальных городов не может похвастаться обилием снега зимой, сообщает «Мир 24».

Столица, как и Санкт-Петербург - малоснежные города. Еще меньше снега, чем в них, выпадает на юге страны - в Волгограде и Ростове-на-Дону.

А вот лидером по количеству выпавшего снега стал Челябинск, где первые снегопады могут пройти во второй половине сентября. В текущем году первый снег прошел там 3 октября. В целом за сезон в городе может выпасть 181 см снега - целиком его можно было бы погрузить в 91 млн КамАЗов.

На втором месте расположилась Пермь. В этом году первый снегопад горожане увидели 20 октября. За зиму в городе высота сугробов достигает в среднем 143 см - это около 114 млн КамАЗов. При подсчете учитывалась площадь городов, поэтому по данному показателю Пермь обогнала Челябинск.

Тройку самых снежных городов замыкает Нижний Новгород. Первый снег в 2021 году прошел там 19 октября. За сезон может намести в среднем около 126 см сугробов. Это примерно 52 млн КамАЗов снега.