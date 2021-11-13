РИАМО - 13 ноя. Заторы в 7 баллов из 10 возможных наблюдаются на столичных дорогах днем в субботу, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные заторы образовались на северо-востоке, востоке МКАД, на ТТК в районе Савеловского, Рижского вокзалов, станций метро «Беговая», «Тульская» и от «Дубровки» до «Новохохловской». Также транспортом перегружены север, восток и юг Садового кольца.

Большие пробки наблюдаются на шоссе Энтузиастов в сторону центра, Волгоградском проспекте в сторону области, Берниковской набережной, проспекте Академика Сахарова, улице Большой Лубянке, Чистопрудном бульваре.

До 6 баллов заторы уменьшатся к 16 часам. Столичные улицы освободятся только после 20 часов, когда ожидается всего 3 балла.