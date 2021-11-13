РИАМО - 13 ноя. В Москве утвердили тарифы на вывоз мусора для населения с 2022 года, их будут рассчитывать в зависимости от жилплощади, сообщает РБК.

Тариф начнет действовать с 1 января 2022 года. Для жителей плата составит 7,27 рубля за 1 кв. м общей площади. Так, обладатель квартиры площадью 45 «квадратов» должен будет ежемесячно платить 327 рублей за данную услугу.

Со следующего года Москва вступает в мусорную реформу. Она уже 2 года действует в большинстве регионов страны. В столице по результатам конкурсного отбора выбрали единого регионального оператора — «Экотехпром».

Реформа нужна для того, чтобы решить проблему с незаконными свалками и сильно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Захоронение отходов на полигонах к 2030 году собираются сократить с 94% до 50% от образующихся. Также планируют построить инфраструктуру для их сортировки и переработки, внедрить раздельный сбор отходов.

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