РИАМО - 13 ноя. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов подчеркнул, что введение QR-кодов о вакцинации на транспорте незначительно отразится на пассажиропотоке, так как многие граждане уже имеют сертификаты о вакцинации, сообщает газета «Известия».

Законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму на этой неделе.

«Законопроект внесен был вчера, поэтому, наверное, еще будут какие-то обсуждения в Госдуме, надо дождаться финальной версии закона, но ту версию, которую я видел вчера, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — сказал Пегов.

По его словам, основная доля тех, кто пользуется железнодорожным транспортом, уже имеет QR-коды и соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд.

Он отметил, что в компании могут создать систему для проверки QR-кодов. Подвижной состав уже оборудовали нужными для этого ресурсы. При подключении к информационным ресурсам проверку QR-кодов организовать легко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификат о вакцинации с QR-кодом, необходимым для посещения магазинов, общественных мест и транспорта, можно будет предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде.

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