РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В центре естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в Дубровицкой школе Подольска занимаются 465 детей, еще 378 охвачены внеурочной деятельностью и 60 посещают кружок робототехники, созданный по этому проекту, сообщила зампред комитета по образованию администрации городского округа Галина Киселева.

В сентябре на базе Дубровицкой школы открыли центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа». В школу поступило оборудование для изучения физики, химии, биологии, а также для кружков естественно-научной и технологической направленности. В школе создали новые пространства в соотвествии с фирменным стилем «Точек роста», сделали ремонт и брендирование помещений.

Новое оборудование могут целенаправленно использовать ученики 5-11 классов, всего 465 детей, или 58% от всего ученического контингента и 100% на основном и среднем уровнях. Занятиями внеурочной деятельности охвачены 378 учащихся, это 48% от всей школы и 81% от обучающихся 5-11 классов. В новом кружке робототехники занимается более 60 ребят. Учителя физики, химии и биологии, информатики прошли переподготовку и курсы повышения квалификации.

Из федерального, областного и муниципального бюджетов закупили оборудование на 1,6 млн рублей, за счет средств горокруга сделали ремонт и приобрели новую мебель в кабинет химии на сумму более 2 млн рублей.

В рамках внеурочной деятельности материальная база центра «Точка роста» используется на внеурочных занятиях технологической направленности: «Информационные технологии»; естественно-научной направленности: «Физика в опытах»; «Мир живой природы», «Проектариум», «Практическое естествознание». На базе центра работают кружки дополнительного образования: «Робототехника», «Техническое моделирование», «Юный эколог», «Мир открытий».

В Подольске это вторая «Точка роста». Первую создали в 2019 году в Толбинской школе. У нее другая направленность, это центр цифрового и гуманитарного образования. Школу оснастили оборудованием для изучения информатики, технологии, ОБЖ и кружковой работы по робототехнике и гуманитарной направленности, создали шахматную зону.

В рамках сетевого взаимодействия проходят онлайн-занятия по программированию и работе в программе SCRATCH с учащимися Сынковской школы и школы поселка МИС, с лицеем №1 поселка Львовский реализуется программа «Технология».