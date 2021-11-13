РИАМО - 13 ноя. С начала следующей недели в Московской области ожидается солнечная погода, при этом повысится атмосферное давление, сообщается на сайте «Метеоновости».

Также в регионе прогнозируется порывистый ветер, который вызовет дискомфорт у жителей.

Благоприятная погода останется в Подмосковье до 18 ноября. Осадков не ожидается.

А на этих выходных в регионе все еще возможны дождь и снег, небо будет хмурым.

В субботу погода в Московской области будет облачной. Местами могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха составит около 3-5 градусов тепла.

Тепловые аномалии и дожди: каким будет ноябрь в Московском регионе>>