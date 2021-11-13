РИАМО - 13 ноя. Комитет по конкурентной политике и ГКУ «Региональный центр торгов» проводят торги по аренде земельных участков в Московской области, на которых инвесторы получат право построить объекты образования, спорта и историко-культурной деятельности, сообщает пресс-служба комитета.

На земельных участках, предлагаемых в аренду в Серпухове, Раменском и Краснознаменске, арендаторам предстоит разместить здания и сооружения для занятия спортом.

В Шаховской на торги по аренде выставлен участок, на котором можно вести деятельность по сохранению и изучению объектов культурного наследия народов России.

В настоящее время ведется заявочная кампания по указанным лотам. Посмотреть сведения об участках можно на портале ЕАСУЗ.