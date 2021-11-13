РИАМО - 13 ноя. Суд заключил под стражу 47-летнего сотрудника ГИБДД, на которого завели дело о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде, он выстрелил ей в голову. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 11 ноября в машине между пьяным мужчиной и его дочерью случился конфликт. Тогда обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в голову девушки.

Пострадавшую доставили в местную больницу. Там ей провели операцию.

Специалисты осмотрели место ЧП. Во время этого были изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе пистолет.

Также специалисты допросили очевидца происшествия.