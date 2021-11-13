РИАМО - 13 ноя. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в стране не будут переводить школы на дистанционное обучение. Об этом сообщает газета «Известия».

Он подчеркнул, что всего 6% учреждений среднего образования в нескольких регионах России работают на дистанционке из-за коронавируса. А 92% школ либо уже проводят обучение в традиционном формате, либо начнут это делать со следующего понедельника.

По его словам, эпидситуация по Covid-19 в ряде регионов страны благоприятна для возвращения к очному формату.

«Более 90% школ с этой недели, после нерабочих дней, после осенних каникул вышли в очный формат», — уточнил Кравцов.

Ранее в России продлили запрет на проведение массовых мероприятий в школах, он будет действовать до 2024 года.

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