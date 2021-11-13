РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Жители многоквартирного дома в Подольске пожаловались на неприятный запах в подвале, управляющая компания поменяет там часть канализационной трубы, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович по обращению старшего по дому №36/1 на Большой Серпуховской улице организовал встречу с жителями. В ней приняли участие депутат горсовета Алексей Никулин, директор МУЖРП-5 Николай Степанов и представители МКУ «Окружное хозяйство». В ходе живого общения выяснили проблемы жильцов дома.

Жители пожаловались на прорыв канализационной трубы в подвале, из-за чего там появились сырость и неприятный запах, на что управляющая компания не реагирует. При осмотре подвального помещения выяснилось, что часть канализационной трубы необходимо заменить из-за ее ветхости. Но для этого надо сначала разобрать часть стены частного помещения одной из проживающих в доме. В ходе беседы управляющая компания договорилась с гражданкой. Поэтому в ближайшее время проблемы с сыростью и запахом в подвале должны устранить.

Также жильцы попросили благоустроить двор, тем более площадь позволяет это сделать. Представители МУЖРП-5 подтвердили, что на 2022 год запланировано проведение работ по укладке нового асфальта, бордюрного камня и ряд других благоустроительных работ.

Одним из приоритетов ВПП «Единая Россия» является партийный проект «Городская среда». Максимович на фракционных заседаниях с коллегами акцентирует внимание на том, что проект направлен на обеспечение широкого общественного участия в ходе поэтапного благоустройства дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха.

Парламентарий поблагодарил участников встречи за активный диалог, неравнодушие к родному двору и жизни Подольска.