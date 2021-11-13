РИАМО - 13 ноя. По поручению российского президента в столице к 2026 году построят многофункциональный технологический кластер «Образцово», финансирование работ утвердили в правительстве. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина страны.

Из федерального бюджета на данный объект выделят почти 30 млрд рублей. Кластер будет создан на базе Российского университета транспорта. Его основные площадки разместятся в учебных корпусах университета, которые будут реконструированы.

Также на территории вуза возведут несколько новых строений. Чтобы не помешать учебе, работы будут проводить в несколько этапов, а в это время студенты станут обучаться в новых или уже реконструированных корпусах.

За основу кластера возьмут национальный центр цифрового инжиниринга и комплекс научно-испытательных лабораторий. Там собираются разрабатывать, испытывать и сертифицировать интеллектуальные транспортные системы, проектировать объекты транспортной инфраструктуры, анализировать большие массивы данных для повышения эффективности транспортных систем.