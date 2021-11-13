РИАМО - 13 ноя. Один человек пострадал в результате пожара в квартире в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 06:05 поступило сообщение о возгорании в квартире 25 дома 6 на улице Советской. В 06:50 пожарные ликвидировали последствия ЧП.

В тушении огня в квартире принимали участие 7 человек и 2 единицы техники.

За прошедшие сутки на территории региона произошло 29 возгораний, их ликвидировали 256 человек и 73 единицы техники.