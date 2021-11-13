РИАМО - 13 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Жуковский на электронных торгах реализовано нежилое здание с земельным участком на ул. Гарнаева, д. 12, предназначенное для размещения бани, сообщает пресс-служба комитета.

Теперь у жителей Жуковского появится возможность посещать еще одно место для отдыха и оздоровления организма.

Арендатор приобрел имущество более чем за 33,2 млн руб. Лот – трехэтажное здание площадью 985,1 кв. м и земельный участок 775 кв. м. Объект расположен в застроенном жилом районе, имеет удобный подход и подъезд, а также стоянку для автомобилей. Недалеко находятся остановки общественного транспорта.

Кроме того, покупатель обязан использовать имущество с сохранением целевого назначения сроком на 5 лет и льгот на банные услуги для отдельных категорий граждан: пенсионерам, ветеранам труда, многодетным семьям в размере 50%, инвалидам I и II групп, ветеранам ВОВ, участникам боевых действий и детям до 7 лет бесплатно.