РИАМО - 13 ноя. Хозяйственная постройка загорелась в Солнечногорске, при пожаре пострадали люди, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 10:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозпостройке на ул. Прибрежной, стр. 2. В 11:40 пожар локализовали на площади 200 кв. м, а в 12:03 ликвидировали открытое горение.

Дальнейшая информация по данному возгоранию уточняется.

В тушении огня принимали участие 33 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС 12 человек и 4 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области случилось 29 пожаров, их тушили 256 человек и 73 единицы техники.