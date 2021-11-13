РИАМО - 13 ноя. Многие заболевшие коронавирусом затягивают обращение к врачу, опасаясь госпитализации, при этом занимаются самолечением. Обычно такие ситуации заканчиваются поездкой в больницу на 7-8 сутки после начала Covid-19, сообщил главврач столичной клинической больницы им. Филатова Валерий Вечорко.

Он подчеркнул, что нередко такие пациенты сразу попадают в реанимацию.

«Как я уже неоднократно говорил, если температура не снижается на протяжении нескольких дней, и вы испытываете одышку даже при небольших нагрузках, это повод вызвать скорую помощь», - написал Вечорко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что пациентов в приемном отделении больницы осмотрят, у них возьмут все анализы, сделают КТ, а потом отведут в палату. При этом выходить из палаты или перемещаться по отделению в медучреждении не разрешается.

«Вам ежедневно будут измерять температуру, сатурацию (уровень насыщения крови кислородом) и следить за другими функциями организма при помощи лабораторной и инструментальной диагностики», - добавил врач.

Он пояснил, что Covid-19 вызывает дыхательную недостаточность, поэтому зараженному может понадобиться дополнительный кислород. Также коронавирус в организме может стремительно развиваться, порой это непредсказуемо, особенно у пожилых и тех, у кого есть хронические и сопутствующие заболевания.

«Большинство наших пациентов переносят болезнь нормально. Это важно! Для успешного исхода лечения необходимо выполнять рекомендации медицинского персонала: находится в прон-позиции и пользоваться кислородной маской. Остальное мы сделаем сами», - отметил специалист.

Доктор подчеркнул, что вакцинированным людям, которые заболели коронавирусом, скорее всего госпитализация вообще не понадобится.

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