РИАМО - 13 ноя. С начала акции «Время ранних» прошел год, за это время пассажиры метро воспользовались скидками свыше 21,5 млн раз, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Благодаря акции на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро по утрам, во внепиковые часы, проезд подешевел в 2 раза.

«По поручению мэра мы постоянно повышаем комфорт поездок. На самой востребованной Таганско-Краснопресненской линии теперь ходят более вместительные поезда «Москва». А в ноябре прошлого года мы запустили акцию «Время ранних», — сказал заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что ежедневно около 95 тыс. человек получают скидки в рамках этой акции.

«Благодаря акции, а также выравниванию тарифа на Казанском направлении ж/д «до вокзала», по утрам в вагонах на ТКЛ (Таганско-Краснопресненской линии - ред.) стало свободнее в среднем на 6,8%», — добавил Ликсутов.

Также за год 5,7 тыс. пассажиров изменили время ежедневных поездок на внепиковое. Еще в подземке стало свободнее. В частности, на станциях «Полежаевская» и «Кузнецкий мост» — на 14%, на «Октябрьском поле» — на 13%.