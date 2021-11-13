РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области рассмотрел обращение управляющей компании и депутатский запрос по включению дома на улице Тепличной в программу капремонта на ближайший период, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович отметил, что не все проблемные вопросы, с которыми к нему обращаются жители, удается решить оперативно. Есть и те, которые требуют времени. Так, все еще поступают многочисленные обращения от жителей дома №11 на улице Тепличной. Люди не один год жалуются на сырость и соответствующий запах в подвале, а также на другие проблемы в доме. Управляющая компания как может поддерживает работу всех коммуникаций в удовлетворительном состоянии, но проблема все равно остается.

На встрече с жителями и директором управляющей компании МУП «ДЭЗ» Александром Мусияченко в очередной раз вернулись к вопросу капитального ремонта дома. Этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Фонд капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области рассмотрел обращение управляющей компании и депутатский запрос Максимовича по включению дома в программу капитального ремонта на ближайший период.

Специалисты фонда провели обследование фундамента. Оно подтвердило необходимость отвода ливневых стоков от здания на твердое покрытие проезжей части, ремонта наружных стен, устройства дренажа и гидроизоляционных работ. В настоящее время необходимый комплекс работ уже выполняется как по периметру дома, так и в подвале.

В ходе встречи приняли решение, что в ближайшее время УК инициирует собрание собственников для оформления протокола, на основании которого составят ходатайство о включении МКД в программу капитального ремонта инженерных сетей.

Также Максимович еще раз обсудил благоустройство двора с заменой детской площадки. Для этого необходимы оформленные протоколы от собственников из соседних домов. Управляющая компания обещала оказать содействие в решении этого вопроса.