РИАМО - 13 ноя. 20 ноября в Центральном и Южном округах Москвы будет запущена новая маршрутная сеть наземного транспорта «Магистраль», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для удобства пользователей была подготовлена карта новой маршрутной сети. На ней отмечены все изменения.

«В начале октября мы анонсировали предстоящие изменения на нашем сайте. За это время многие пассажиры успели ознакомиться с маршрутами и оставить свои пожелания по улучшению — добавить новые остановки там, где они необходимы, некоторые убрать и выровнять маршруты», — напомнил заммэра столицы, глава Дептранса города Максим Ликсутов.

Он уточнил, что за месяц горожане отправили около 4 тыс. предложений. Часть из них успели реализовать до запуска «Магистрали». Оставшиеся будут разрабатывать детальнее, они будут учтены в 2022 году.

Время в пути меньше на треть: что даст введение новых маршрутов системы «Магистраль»>>