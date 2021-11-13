РИАМО - 13 ноя. Президент РФ Владимир Путин заявил, что миграционный кризис Евросоюза непосредственно связан с участием в военных операциях на Ближнем Востоке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства также выделил еще одну причину, по которой мигранты охотно пересекают границы стран ЕС, - это высокие социальные пособия.

Кроме того, Путин привел в пример слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что мигранты пытаются прорваться на территорию Европы через Минск из-за безвизового въезда в страну.

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.