РИАМО - 13 ноя. Во Владимире в результате ДТП погибла женщина, которая оставила двух детей в машине с дальнобойщиком в Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В районе подмосковного Орехово-Зуева женщина из Иванова попросила дальнобойщика подвезти ее вместе с детьми 8 и 3 лет до города. В пути на остановке она вышла из машины и не вернулась.

На сегодняшний день дети помещены в ресурсную семью. Специалисты устанавливают круг кровных родственников, чтобы решить вопрос о передаче им детей.

Орехово-Зуевская городская прокуратура поставила на контроль соблюдение прав и законных интересов детей при их дальнейшем жизнеустройстве.

В ходе проверки выяснили, что в полицию ранее поступало заявление о розыске женщины с детьми. Но в Иванове своевременно не приняли меры по установлению обстоятельств данного дела, поэтому дети оказались в опасной ситуации.