РИАМО - 13 ноя. В районе Проспект Вернадского началось заселение нового дома по программе реновации, это здание стало уже восьмым, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новостройка располагается по адресу: улица Михаила Певцова, дом №11.

«Уведомления о переезде лично или через личный кабинет на mos.ru получат более 100 семей», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новый жилой дом имеет 3 секции, он выполнен по индивидуальному проекту и был сдан в эксплуатацию в августе этого года. В районе расселили 5 зданий. Также 24 дома находятся в стадии переезда.

По программе реновации до 2024 года запланирован переезд в новые дома 7,3 тыс. человек. Под снос в районе пойдет 59 домов.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.