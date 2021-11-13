РИАМО - 13 ноя. Еще 1866 человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших в регионе увеличилось до 485 099, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе за минувшие сутки выявили 2891 случай заражения, общее число случаев заболевания достигло 556 077. Еще за сутки умерли 53 человека, за все время в регионе скончались 9456 заболевших.

В Московской области работает горячая линия по вопросам Covid-19, позвонить можно по единому номеру «122». Также узнать все необходимое можно на тематическом сайте https://covid.mz.mosreg.ru.

Сделать прививку от коронавируса в регионе могут граждане старше 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.

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