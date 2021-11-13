РИАМО - 13 ноя. Первая часть голосования за номинантов на премию «Путеводная звезда» началась на портале «Активный гражданин», в ней принимаю участие музеи столицы, выставки, мероприятия для детей и экскурсии по городу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первая часть голосования представлена пятью номинациями. В номинации «Московские впечатления: выставки и музеи» следует выбрать лучшую выставку из 7 представленных. Также можно проголосовать за события и мероприятия для школьников и детей младшего возраста. Среди них есть экскурсии и профориентационные мероприятия.

Участникам голосования предложат выбрать лучший музей Москвы. Среди них Останкинская телебашня, музей «Бункер-42» на Таганке, Музейный город ВДНХ и другие.

В номинации «Московское гостеприимство: новая точка притяжения» предлагается выбрать самое популярное общественное пространство. В голосовании представлены Северный речной вокзал, Музей гаража особого назначения и кинотеатр «Художественный».​