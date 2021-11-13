РИАМО - 13 ноя. В Московской области за минувшие сутки выявили 2891 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявили 556 051 случай заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах.

В регионе уровень коллективного иммунитета находится на отметке 68,4%.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Подмосковье привились уже 4 129 607 человек. Полную вакцинацию прошли 3 905 552 человека.

Жителям Московской области рекомендовали при любых симптомах ОРВИ или иных простудных заболеваний оставаться дома и вызвать доктора.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>