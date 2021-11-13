РИАМО - 13 ноя. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 6597 человек, всего болезнь победили 1 674 966 пациентов, сообщает оперштаб города.

В столице за сутки выявлено 4185 новых случаев Covid-19, госпитализированы 1160 заболевших. На ИВЛ в городских больницах находятся 756 Covid-пациентов.

За сутки скончались 97 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусом, всего за пандемию умерли 32 592 человека.

За все время пандемии в Москве зафиксировали 1 891 428 случаев инфекции.

Сделать прививку от которонавируса горожане могут в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в популярных общественных местах мегаполиса, где работают выездные бригады.

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