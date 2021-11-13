РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Администрация Подольска решила выделить компенсации за коммерческий наем жилого помещения 4 сотрудникам, принятым в текущем году на работу в медицинские организации, сообщил замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Скобенников провел встречи с медицинскими работниками Подольской станции скорой медицинской помощи, детской поликлиники №2 и Подольской областной клинической больницы (ПОКБ). Обсуждались меры социальной поддержки врачей и среднего звена со стороны администрации округа и вопросы вакцинации сотрудников против коронавирусной инфекции.

По результатам встреч принято решение о выделении компенсации за коммерческий наем жилого помещения сотрудникам, принятым в текущем году на работу в медицинские организации: фельдшеру скорой медицинской помощи, 2 участковым терапевтам ПОКБ, участковому педиатру детской поликлиники №2.

«Персонал учреждений привит от коронавирусной инфекции более чем на 80%, это поможет не заболеть сейчас, когда каждый сотрудник особенно важен и бесценен», - заключил Скобенников.