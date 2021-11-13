РИАМО - 13 ноя. За прошедшие сутки в стране умерли 1 241 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, всего в РФ жертвами пандемии стали 254 167 человек, сообщает оперштаб.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в мире могут возникнуть новые, более опасные штаммы коронавирусной инфекции. Сейчас в России и других странах мира больше всего распространен штамм «дельта».

Лучшим способом защиты от коронавируса является вакцинация. Прививки делаются на бесплатной основе.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что для защиты от инфекции человеку нужно иметь уровень в 300 единиц антител, при этом идеальным считается показатель в 500.

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