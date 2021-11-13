РИАМО - 13 ноя. За прошедшие сутки в Москве скончались 97 пациентов с коронавирусом, всего за пандемию умерли 32 592 человека, сообщает столичный оперштаб.

Победить пандемию Covid-19 можно с помощью вакцинации. В РФ зарегистрированы вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Ранее в мегаполисе стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М». В нем будут участовать 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.

В городе с 1 октября всем пациентам, которые обратились к докрору с симптомами простудных заболеваний, в обязательном порядке делают экспресс-тесты на антиген к Covid-19.

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