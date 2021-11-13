РИАМО - 13 ноя. В России за минувшие сутки подтвердили 39 256 случаев коронавируса, всего в стране выявлен 9 031 851 случай инфекции, сообщает оперштаб.

Ранее в РФ зарегистрировали первый препарат для лечения Covid‑19, который носит название «Арепливир». Его планируют поставить в больницы всех регионов страны до конца года.

На этой неделе в Госдуму внесены законопроекты о QR‑кодах на транспорте, в магазинах и на массовых мероприятиях. Это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом в России.

Планируется, что система QR-кодов начнет действовать с 1 февраля. Данные правила посещения мероприятий и транспорта не затронут детей и подростков.

Уровень коллективного иммунитета от Covid-19 в России составляет 49%.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>