РИАМО - 13 ноя. За минувшие сутки в столице зафиксировали 4185 новых случаев Covid-19, всего в городе выявлено 1 891 428 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни, которые были введены в мегаполисе с 28 октября по 7 ноября, повлияли на снижение заболеваемости коронавирусом. В Москве освободилось около 1 тыс. Covid-коек.

В городе уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 65,5% (по данным на 12 ноября).

Более 200 тыс. детей заразились коронавирусной инфекцией в мегаполисе с начала пандемии, около 5% из них лечились в стационарах.

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