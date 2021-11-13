РИАМО - 13 ноя. В первой половине 2021 года жители столицы стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами, объем операций составил 4,1 трлн рублей, что на 39,5% больше, чем за такой же период 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, после снятия Covid-ограничений безналичные платежи не утратили свою актуальность, так как большинство горожан убедились в удобстве такого способа оплаты.
Он отметил, что Центральный банк РФ зафиксировал в первом полугодии 3,2 млрд покупок с помощью платежных карт, что на 31,7% больше, чем годом ранее. Всего в столице выдано 59,7 млн банковских карт. На протяжении года их количество выросло на 10,2%.
Безналичные способы оплаты также активно поощряются и развивают применение современных финансовых технологий. В настоящее время в столице насчитывается 642,2 тыс. терминалов для электронных платежей. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 13,4%.
«Одновременно с этим сокращается использование наличных денег в экономике города. В первом полугодии 2021 года москвичи совершили 124 тыс. операций по снятию наличных в банкоматах. За 5 лет, с 2016 года, число операций сократилось более чем на 40%», — сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
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