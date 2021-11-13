РИАМО - 13 ноя. В первой половине 2021 года жители столицы стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами, объем операций составил 4,1 трлн рублей, что на 39,5% больше, чем за такой же период 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020 году во время первой волны пандемии москвичи стали чаще использовать безналичные способы оплаты. Во многом этому способствовал переход предприятий сферы торговли и услуг в онлайн, а также исключение использования наличных средств из соображений санитарной безопасности», — уточнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, после снятия Covid-ограничений безналичные платежи не утратили свою актуальность, так как большинство горожан убедились в удобстве такого способа оплаты.

Он отметил, что Центральный банк РФ зафиксировал в первом полугодии 3,2 млрд покупок с помощью платежных карт, что на 31,7% больше, чем годом ранее. Всего в столице выдано 59,7 млн банковских карт. На протяжении года их количество выросло на 10,2%.

Безналичные способы оплаты также активно поощряются и развивают применение современных финансовых технологий. В настоящее время в столице насчитывается 642,2 тыс. терминалов для электронных платежей. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 13,4%.

«Одновременно с этим сокращается использование наличных денег в экономике города. В первом полугодии 2021 года москвичи совершили 124 тыс. операций по снятию наличных в банкоматах. За 5 лет, с 2016 года, число операций сократилось более чем на 40%», — сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.​