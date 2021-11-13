РИАМО - 13 ноя. Прошлой ночью в Москве произошли 2 дорожные аварии, в которых погибли 2 пешехода, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В 00:20 на Тверской улице 2 женщины перебегали дорогу в неположенном месте. Их сбил Volkswagen Tiguan. Пострадавшая 1980 года рождения от полученных травм умерла на месте.

Вторую женщину 1971 года рождения госпитализировали. У нее предварительно диагностировали нетяжелые травмы. Кроме того, по предварительным данным, обе женщины на момент ДТП были пьяны.

В 00:55 на 63 км Киевского шоссе около поселения Новофедоровское Hyundai Solaris сбил неизвестного мужчину, переходившего трассу в неположенном месте. Пешеход погиб.

Пешеходов столицы призвали не допускать необдуманных действий на дороге. Им напомнили, что переходить проезжую часть можно только в разрешенных для этого местах.