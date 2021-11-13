РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В Подольске на Овражном проезде огородят мусоросборочную площадку, чтобы на территорию могли въезжать только спецавтомобили компании ООО «МСК-НТ», а также заменят мусорные баки на контейнерные шкафы, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

На пересечении улицы Павлика Морозова и Овражнего проезда на пустом земельном участке сделали площадку для сбора ТБО. На нее пожаловались жители близлежащих домов. Их не устраивавет, что незаконопослушные граждане стали свозить сюда строительный мусор и прочий хлам, а продуктовые магазины - списанный товар. Это вызывает огромное недовольство у проживающих. Управляющая компания прикладывает все усилия, чтобы поддерживать площадку для сбора ТБО в надлежащем состоянии. Но с таким объемом мусора справляется с трудом.

С инициативой и идеями по обустройству данного земельного участка, чтобы он не доставлял неудобств проживающим, выступила активная жительница микрорайона, руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Любовь Ушанева.

Обсуждала вопрос комиссия, в которую вошли председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Анатолий Гребенюк, председатель комитета по ЖКХ Сергей Сердюков, депутат подольского горсовета, член фракции «Единая Россия» Сергей Кулев и представители управляющей компании. Они встретились с жителями на месте.

Ушанева предложила огородить мусоросборочную площадку, чтобы на территорию смогли въезжать только спецавтомобили компании ООО «МСК-НТ», а также заменить мусорные баки на контейнерные шкафы, которые не дают мусору разлетаться.

Еще один земельный участок, который много лет пустует и никак не используется, она хочет обустроить под площадку для воркаута. Тем более это спортивное направление в округе весьма популярно.

Все участники встречи, а также жители микрорайона, поддержали идею Ушаневой. Поэтому мероприятия по обустройству площадки для сбора ТБО и установку воркаут-площадки включат в программу инициативного бюджетирования на следующий год.