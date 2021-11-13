РИАМО - 13 ноя. Возле Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной в столице установили 4 необычные скамьи с видом на Москву-реку, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Скамьи имеют полукруглую форму и обрамлены трубами из нержавеющей стали, по форме они напоминают орган. Их длина составляет порядка 10 м.

Основание необычных «музыкальных» скамеек изготовлено из прочного архитектурного бетона, а настил сделан из обработанной лиственницы. Данное экопокрытие устойчиво к влаге и жаре, не требует специального ухода, а теплая фактура дерева гармонирует с окружающим ландшафтом.

На каждой скамье есть по 6 удобных столиков.

В рамках комплексного благоустройства на Космодамианской набережной появились 6 видовых зон отдыха со стульями и столиками. Еще на Раушской и Софийской набережных были сделаны 3 смотровые площадки в виде знаменитого парящего моста в городском парке «Зарядье».

На Космодамианской набережной в этом году провели работы по комплексному благоустройству. Также новый облик приобрели Софийская, Садовническая, Раушская набережные и прилегающие к ним территории.

Воздушные кабельные линии были убраны под землю, тротуары расширили, асфальт на дорогах заменили, появились новые скамейки и урны, освещение. Кроме того, в рамках работ отремонтировали фасады зданий и оформили их архитектурно-художественной подсветкой, разбили газон, высадили кустарники и цветы.

Поздней осенью и в начале зимы на данных территориях планируется высадить порядка 600 взрослых деревьев и свыше 21 тыс. кустарников.

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