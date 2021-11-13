РИАМО - 13 ноя. В Москве создан запас донорской крови, в том числе с отрицательным резус-фактором, она необходима пациентам при операциях и в экстренных ситуациях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова Ольга Майорова отмечает, что в столице проживает около 15% населения с отрицательным резус-фактором. Такая кровь крайне востребована, несмотря на малочисленность нуждающихся в ней.

«Это связано с тем, что для лечения одного пациента может требоваться кровь от нескольких доноров. Людей с таким типом крови очень мало, но нам удается поддерживать необходимый запас благодаря тем, кто откликается и приходит в пункт сдачи, когда мы их приглашаем», — объяснила Майорова.

Она добавила, что в среднем около 20% от общего количества сдаваемых компонентов крови являются резус-отрицательными.

Донорская кровь с отрицательным резус-фактором нужна при экстренных ситуациях, когда невозможно определить резус-фактор, а еще во время операций и родов.

«Резус-отрицательные компоненты крови незаменимы при лечении детей с гемолитической болезнью новорожденных. Она возникает, когда резус-отрицательная мама вырабатывает антитела к положительному резус-фактору ребенка, из-за чего эритроциты младенца разрушаются. Чтобы у него хватало эритроцитов, надо переливать резус-отрицательные компоненты», — уточнила руководитель городского центра детской трансфузиологии Морозовской больницы Дана Павлова.

Потребность в донорах в городе сохраняется всегда. Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет до 55 лет и имеющий вес тела свыше 50 кг. Противопоказаниями для донорства являются ВИЧ, вирусные гепатиты и хронические заболевания.​