РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Ветеран войны передал в «Русский музей обрядов и быта» в Подольске саратовскую гармошку, сотрудники учреждения продолжают собирать винтажные музыкальные инструменты и предметы старины, сообщает пресс-служба администрации округа.

Саратовские гармошки с колокольцами знамениты во всей России. Они звонкие, яркие, задорные, жизнерадостные, узнаваемые не только с первых нот, но и с первого взгляда. Дарителем стал житель Саратова Алексей Лапшинский. Ему 94 года, себя он называет четырежды ветераном: Великой Отечественной войны, военной службы, труда и супружеской жизни. В 1970 году Лапшинский был начальником клуба в военной части в Саратове, там и подружился с гармошкой.

Про подольский музей узнал от одной из его посетительниц, которая часто приезжает в «Русский музей обрядов и быта» на праздники и гулянья. Однажды в гостях у семьи Лапшинских она поделилась своими впечатлениями, рассказала про фольклорный ансамбль «Перемышль гордец», работу специалистов музея по сбору и сохранению историко-культурного наследия. Лапшинский решил передать свою любимую саратовскую гармонь музею, но с одним условием, что она станет живым экспонатом в живом музее, и на ней будут продолжать играть.

Всех, кто обладает предметами старины, фото- и видеоматериалами, музыкальными инструментами или предметами быта и готов поделиться с музеем, ждут в поселке радиоцентра «Романцево», 10, МБУК «СДК «Романцево». Телефон: 8(903)003-20-99, почта: life-museum@yandex.ru.