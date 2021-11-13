РИАМО - 13 ноя. Капитан «Вашингтон Кэпиталз», нападающий сборной России Александр Овечкин занял 4 место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Газета.ru.

Хоккеист забросил шайбу на матче с «Баффало Сейрбз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Это 741-й гол в карьере Овечкина в лиге. Столько же голов у легендарного Бретта Халла, теперь Овечкин делит с ним 4 место.

Спортсмен заявил, что эта забитая шайба имеет для него огромное значение.

«Когда ты только начинаешь играть, попадаешь в НХЛ, ты даже не думаешь, что когда-либо окажешься в этом списке рядом с именами великих хоккеистов. Это особый момент для меня, моей семьи, моих родителей, супруги, брата, детей. Это очень важно», — сказал Овечкин.