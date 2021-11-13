РИАМО - 13 ноя. Спасатели ликвидировали последствия ДТП с «Газелью» на МКАД. В результате аварии один человек погиб, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Утром в субботу в городскую службу 112 сообщили о том, что на съезде МКАД в районе Тропарево-Никулино пикап въехал в заднюю часть «Газели».

На место происшествия выехали силы пожарно-спасательного гарнизона мегаполиса, в том числе расчет аварийно-спасательного отряда №6 столичного Пожарно-спасательного центра.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя пикапа, мужчина погиб. Водитель «Газели» не пострадал.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что автомобиль ВАЗ врезался в стоящую в третьем ряду из-за неисправности «Газель». Время остановки грузового автомобиля в полосе составило не более 5 минут.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственных органов.