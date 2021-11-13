РИАМО - 13 ноя. Рабочие отремонтируют памятник военному летчику, герою СССР Виктору Талалихину, который расположен в центре столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Памятник выполнен в виде бетонного бюста на сером постаменте. На нем установлена именная табличка и изображена звезда. Монумент находится на Средней Калитниковской улице, возле дома 22, строения 1. Автор памятника - Иван Исайкин.

«Мы продолжаем плановую работу по сохранению произведений монументально-декоративного искусства. В список памятников попал и бюст выдающегося летчика Виктора Васильевича Талалихина. В настоящий момент уже подготовлен проект будущих восстановительных работ. Он находится на рассмотрении у специалистов Мосгорнаследия», — уточнил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что работы будут проведены в ближайшие два года.

На памятнике образовались трещины и местами отслоилась краска. Специалисты планируют устранить эти дефекты и окрасить бюст летчика и постамент. Затем на монумент нанесут защитное покрытие.