РИАМО - 13 ноя. К новогодним и рождественским праздникам столицу украсят свыше 4 тыс. световых декоративных конструкций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы», — сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Cветовые арки установят на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке. На Бульварном кольце столицы пешеходные зоны украсят световыми тоннелями и светящимися цифрами 2022. Вдоль центральных улиц на фонарных столбах установят световые консоли.

Бирюков отметил, что для украшения города применяется энергосберегающее светодиодное оборудование. Оно безопасно и рассчитано на работу в любых погодных условиях.

Новый год – 2022 за рубежом: какие страны выбрать для отдыха в зимнем сезоне>>