РИАМО - 13 ноя. К акция взаимопомощи #МыВместе присоединились 3 тыс. московских добровольцев, акция возобновилась в городе 22 октября, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Данная акция объединила добровольцев, которые поддерживают горожан, соблюдающих домашний режим в пандемию коронавируса. Волонтеры выполнили сотни заявок. Они доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Добровольцы трудились и в период нерабочих дней – с 28 октября по 7 ноября.

«С начала пандемии волонтеры оказали большую поддержку людям старшего возраста, многодетным семьям и горожанам с хроническими заболеваниями. В октябре акция #МыВместе возобновилась», — отметила заместитель мэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В основном москвичи, соблюдающие домашний режим, просят купить им продукты, чаще всего это хлеб, яйца, молочная продукция и овощи. На сегодняшний день добровольцы доставили горожанам свыше 1,5 тыс. кг продуктов.

Иногда в колл-центр с просьбами обращаются родственники адресатов, которым нужна помощь. Одна из волонтеров рассказала, как доставляла лекарства инвалиду по зрению.

«Его жена попала в больницу и обратилась к волонтерам с просьбой помочь ее мужу. Важно было привезти лекарства очень быстро. Я откликнулась на эту заявку и оперативно выполнила просьбу», - уточнила доброволец.

Штаб акции #МыВместе в мегаполисе взаимодействует с предпринимательским сообществом и благотворителями. Так, бизнесмены передали для добровольцев минеральную воду и снеки.

Для участия в акции в качестве волонтера следует зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Горожане могут обратиться к добровольцам за помощью по телефону: +7-800-200-34-11.