РИАМО - 13 ноя. Около дома 22 на Тверской улице в столице произошла дорожная авария с участием 2 пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте ДТП ночью в субботу работали оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства случившейся аварии уточняются.

О пострадавших в данном ДТП пока не сообщалось.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром в субботу столичные дороги загружены на 1 балл из 10 возможных.