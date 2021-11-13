РИАМО - 13 ноя. Власти столицы планируют превратить территорию у Казанского вокзала и станции метро «Комсомольская» в благоустроенный сквер, работы проведут в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новорязанскую улицу и примыкающие к ней Ольховскую улицу, Басманный пер., 1-й Басманный пер., Ольховский пер., Ольховский тупик, 1-й Ольховский тупик трудно назвать тихим и уютным районом Москвы. Все-таки рядом находится большой и шумный Казанский вокзал», - написал мэр на своем персональном сайте.

По его словам, на данной территории предлагается расширить и замостить тротуары, высадить деревья, сделать новые места отдыха. По итогам работ пустынная площадь превратиться в новый городской сквер.

«Вскоре в гараж грузовых машин на Новорязанской улице переедет Музей Московского транспорта. На карте города появится еще одна точка притяжения для москвичей и гостей столицы», - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что высказать свое мнение о проекте благоустройства данной территории можно на московской платформе «Активный гражданин».

В голосовании москвичам предлагают выбрать типы фонарей для сквера, материал для мощения тротуаров, виды кустарников и многое другое.