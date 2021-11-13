РИАМО - 13 ноя. В Подмосковье и Москве в субботу прогнозируется облачная погода с небольшим дождем, столбики термометров могут подняться до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 3-5 градусов, в области - плюс 1-6 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет.

В целом такая погода считается дискомфортной, прогнозируется пониженное содержание кислорода. Людям с различными заболеваниями суставов, язвой желудка и 12-перстной кишки, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами следует обратить внимание на состояние здоровья.

Геомагнитный фон в субботу прогнозируется спокойный, могут быть отдельные периоды неустойчивости.

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