РИАМО - 12 ноя. Следователь одного из подразделений ГСУ ГУ МВД России по Москве и его сообщник понесут наказание за покушение на мошенничество. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В отделе, где служил следователь, расследовалось уголовное дело в отношении знакомого сообщникам мужчины. Злоумышленники узнали, что тот хочет избежать уголовной ответственности, поэтому решили воспользоваться этой ситуацией в корыстных целях.

Они заведомо ложно сообщили мужчине, что могут договориться о принятии благоприятного решения, если тот выплатит сообщникам 300 тыс. долларов. Позднее размер вознаграждения был снижен до 250 тыс. долларов.

27 ноября 2020 года в столичном ресторане один из обвиняемых встретился с мужчиной. Тот действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, которое проводило подразделение собственной безопасности ГУ МВД России по Москве. Когда первая часть средств из 2 тыс. долларов и муляжей, имитирующих еще 98 тыс. долларов, была передана, обвиняемый был задержан.

Второго соучастника также позднее задержали. Сейчас они находятся под стражей, уголовное дело для рассмотрения будет направлено в Хамовнический районный суд.