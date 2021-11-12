РИАМО - 12 ноя. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства признали гражданским истцом в уголовных делах двух подмосковных застройщиков, сообщила пресс-служба фонда.

По искам фонд требует около 2,7 млрд рублей. В городском округе Щелково от действий недобросовестного застройщика пострадали 808 человек. По данным следствия, руководство компании ООО «ГТ-ТЭС Трубино» вступило в сговор с генподрядчиком и похитило денежные средства, которые были вложены жителями в 2014-2017 годах в строительство многоквартирных домов в поселке Литвиново.

Наблюдательный совет фонда решил в июле 2021 года выплатить дольщикам компенсации по данному объекту. Деньги начали перечислять с 2 августа, возмещение уже получили более 580 человек. Всего же в рамках этого уголовного дела исковые требования фонда составляют 2,197 млрд рублей.

Еще 543,8 млн рублей фонд требует с компании ООО «СтройКомфорт». Эта фирма в 2013-2016 годах воспользовалась денежными средствами граждан для возведения многоквартирных домов в Котельниках.

Свои обязательства застройщик не выполнил, а средства похитил. В итоге от незаконных действий пострадали 788 человек. В декабре 2020 года руководство фонда приняло решение завершить строительство объекта.

Получение фондом статуса гражданского истца позволит претендовать на возмещение затрат, связанных с восстановлением прав граждан. Если деньги удастся вернуть, в дальнейшем их направят на решение проблем дольщиков других сложных объектов.