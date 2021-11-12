РИАМО - 12 ноя. Владельцы бизнеса в Москве проявили смекалку, чтобы их доходы не упали в период ограничений из-за пандемии, сказал президент общественной организации по поддержке бизнеса «Опора России» Александр Калинин. Об этом сообщает Газета.ru.

Как отметил Калинин, когда большая часть торговых объектов была вынуждена закрыться, многие продолжали работать, потому что смогли расширить представленный перечень товаров. Магазины переключились на продажу средств индивидуальной защиты, а алкомаркеты – на бакалейные товары.

«Можно сказать, что столичный бизнес проявил смекалку, формально не нарушив закон. Важно понимать, что это были вынужденные меры. Важно понимать, что бизнес так поступает отнюдь не из-за хорошей жизни», – объяснил Калинин.

Многие предприниматели потеряли большую часть выручки за период нерабочих дней, отдельные бизнесмены полностью лишились прибыли за месяц.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>