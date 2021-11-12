РИАМО - 12 ноя. Два российских десантника погибли после несчастного случая во время высадки на белорусском полигоне под Гродно, передает ТАСС.

Согласно данным Минобороны, один из погибших при десантировании пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.

Ранее военнослужащие России и Белоруссии совершили совместную высадку на Гожском полигоне под городом Гродно в рамках в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Учения проводились в связи с тем, что у белорусских границ наращивается военная активность блока НАТО. Десантников сбрасывали с самолетов Ил-76.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика совместно с РФ будут жестко реагировать на переброску иностранных войск к границам Союзного государства.